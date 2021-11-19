Политтехнолог, украинский бизнесмен, журналист, основатель Свободной школы журналистики Дмитрий Раимов рассказал, почему предпочитает работать не с политиками, а с представителями бизнеса.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«В первую очередь, ко мне приходят те, кто защищает свою репутацию. История негатива, черного пиара – это примерно как написять в подъезде. Ты накидал туда гадостей, и что дальше? Хотя это легче и за это много платят. Но куда более интересно находиться на стороне защиты репутации, когда человек уже находится в шатком состоянии, и это профессиональный вызов: вернуть его в состояние рукопожатности. Потому история не про черное, а про защиту намного более интересна, намного сложнее, в том числе и по части денег. Когда человек теряет деловую репутацию в бизнесе – это стоит любых денег для того, чтобы ее вернуть», - говорит он.

Раимов сознается, что предпочитает работать с бизнесом, потому что это люди конкретные. Это люди, которые считают деньги, считают результат и зачастую эмоционально менее раскачаны.

«Это люди, которые понимают, что есть задача, ее нужно решить такими инструментами. Мы подписали договор и работаем. Политики – это люди, которые зачастую больше переживают за какие-то вещи, бывают непоследовательны в своих действиях. С ними работать значительно сложнее. Поэтому портфель тех клиентов, которых мы ведем, это постоянные наши клиенты – более 80 процентов представители бизнеса. Это люди, которым мы ежедневно, изо дня в день помогаем сохранять деловую репутацию. Потому что деловая репутация влияет на кредитную историю, на партнеров и многие другие вещи. И здесь нет черного пиара», - заключает собеседник.

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