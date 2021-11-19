Во время лабораторных испытаний качества топлива Госэкоинспекцией зафиксировано, что 5874,8 тонны продукции не соответствовали установленным требованиям, говорится на сайте ведомства.
Так, были обнаружены отклонения в следующих видах топлива: А-92-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5 «Shell V Power», ДП-Л-Евро5-В0 «Shell V-Power, А-95-Евро5-Е5 «Plus», ДП-Л-Евро5-В0 «Plus», А-95-Евро5-Е5 «Shebel», ДП-Л-Евро5-В0 «Energy»).
Еще 1357,6 тонны продукции вида А-95-Евро5-Е5, А-92-Евро5-Е5, 95-Евро5-Е5 «Shebel» представляли опасность. Несоответствие техническому регламенту отмечалось преимущественно по таким физико-химическим показателям как: содержание серы, детонационная стойкость, объемная доля бензола, массовая доля кислорода, объемная доля кислородсодержащих соединений, температура вспышки в закрытом тигле.