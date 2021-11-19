Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

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Поддерживаю решение Министра внутренних дел Дениса Монастырского о лишении права народного депутата Ильи Кивы на наградное оружие. Причиной такого решения Министр назвал «недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт награждения от имени Украинского государства».

Однако хочу напомнить, что только за 7 лет пребывания на посту Министра Арсена Авакова было вручено наградного оружия ...3 334 лицам! Этот список тайно и признан руководителями МВД едва ли не главной государственной тайной Украины. В свое время, в январе 2017 года, удалось рассекретить список ВИП-армии Авакова, которой были вооружены различными видами наградного огнестрельного оружия. Среди «героев», которые получили наградное оружие почти 100 народных депутатов, их жены и водители, министры и более мелкие героические чиновники.

Тогда крупнейшие арсеналы оружия были у народного депутата из «Народного фронта» и советника Министра Игоря Котвицкого, который для защиты Государства и семьи получил 6 единиц оружия: 2 «стволы» «Форт», Clock 17, АПС, Маузер и Smith₴Wesson.

Арсений Яценюк и Владимир Гройсман получили по 4 единицы наградного оружия. Среди них штурмовые винтовки «Форт 224». Именно такое серьезное оружие получили и другие известные государственные деятели Сергей Пашинский и Игорь Коломойский.

Самый оригинальный подарок от Авакова за наши деньги получил тот же Яценюк:»за особые заслуги..., образцовое исполнение...долга, проявленные при этом честь и достоинство". От своего подчиненного по партии и правительству он получил пулемет Максим - 56-П-421?! Интересно, что пресс-секретарша Яценюка заверила, что в свое время он вернет государству этот легендарный пулемет.

Дальше продолжать перечень героических чиновников не имеет нужды - список на 1 января 2017 года можно найти в открытых источниках.

А вот кто эти остальные, более 3 тысяч стрельцов Авакова, до сих пор тайна.

Учитывая это, обращаюсь к нынешнему Министру МВД Монастырского, как соавтор Закона о доступе к публичной информации, с требованием обнародовать весь наградной список МВД, кроме военных, которые сейчас находятся на службе в Вооруженных Силах Украины.

Потому что, как известно, Украина должна знать своих "героев"!

П. С. Справедливо было бы также обнародовать информацию и о политиках и чиновниках, которые имеют наградное оружие от министров обороны.