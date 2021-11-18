На своей странице в Facebook Евгений Енин написал, что "Лещенко удалось родиться во второй раз".

"Просто по странному совпадению Лещенко удалось родиться второй раз... чистая удача, что первый исполнитель отказался, а второй киллер действовал под контролем полиции", — прокомментировал он.

Он уточнил, что сначала заказчик, гражданин США, искал исполнителя для покушения на Лещенко самостоятельно.

"И нашел. Но, найденный убийца, к счастью, решил просто украсть деньги и сбежать. Гражданин США не растерялся, и начал поиски другого киллера, который должен был сначала убрать убийцу-мошенника, как вероятного свидетеля, а потом взялся бы за „выбивание” денег у Романа Лещенко. Роман, как оказалось, работал с этим гражданином еще до попадания в большую политику и имел свои гражданско-правовые отношения", — отметил Евгений Енин.

По его словам, после того, как киллер, который работал под контролем полиции, согласился на выполнение указанного заказа, началось «дело техники».

"Подставное похищение (первого - ред.) киллера, разработка фейкового фото, как доказательство совершенного убийства и оперативная работа. Потом встреча в ресторане под прицелом видеокамер для съемки получения нового заказа от гражданина США и его помощницы и съемки получения аванса $20 тыс. за пытки Лещенко. И, после всего, захвата этой парочки, которая решила, что за деньги можно забирать жизни людей", — подчеркнул Енин.

18 ноября в МВД заявили, что в Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.

По данным ведомства, покушение было связано с деятельностью Лещенко в 2018 году, до того, как он получил государственную должность. По словам Дениса Монастырского, заказчики покушения пытались отобрать у него имущество и якобы выбить долги. Сам министр узнал об этом незадолго до брифинга.

Комментируя этот инцидент, Лещенко заявил, что в отношении него «было очень много разных угроз».