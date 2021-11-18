Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос о том, считается ли абортом, когда женщина на малом сроке пьет таблетку для прерывания беременности, сообщает Православие.ру.

«Да, и если эта женщина является человеком религиозным, она должна это осознать и прийти покаяться», - сказал Владимир Легойда.

Он также отметил, что ни одна из традиционных религий России никогда не перестанет считать аборт грехом.

«Не будем играть в» never say never», это позиция принципиальная для традиционных религий России", - подчеркнул глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Я не сказал бы, что Церковь ведет войну «против», я бы сказал, что Церковь выступает «за» - за жизнь, за сохранение жизни, за появление жизни. Наша позиция - она уже несколько лет не меняется, это к вопросу о наших «супергладких, идеальных» отношениях с государством. Мы много лет в очень сложной дискуссии находимся с государством на эту тему, потому что из Фонда обязательного медицинского страхования такую процедуру, как аборт, нужно вывести», - подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что сегодня миллионы людей, приверженцы мировых религий, которые с абортами не соглашаются, дают на это деньги.

«И это нарушает наше христианское, мусульманское, буддийское и иудейское совести», - подытожил Владимир Легойда.