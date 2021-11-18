Представители Нацкорпуса сообщили, что 18 ноября, то есть сегодня, Печерский районный суд решил освободить из-под стражи Дмитрия Кухарчука, ветерана и руководителя Черкасской ячейки Национального Корпуса.

Об этом они рассказали в своем Telegram.

В публикации говорится, что на судебном заседании рассматривали ходатайство сторон. В частности, прокурор, рассказывают представители Нацкорпуса, требовал продлить пребывание ветерана под стражей. «Адвокат Эдуард Вербинец отметил, что пребывание под стражей не может превышать сроков досудебного расследования, соответственно Дмитрий Кухарчук должен был быть освобожден ещё 28 октября», - говорят они.

В то же время представители Нацкорпуса акцентируют внимание на том, что прокурор со своей стороны не предоставил доказательств, чтобы обосновать это требование, а сторона защиты стояла на своем и требовала отмены меры пресечения.

По результатам судебного заседания, рассказывается в публикации, было решено выпустить Дмитрия Кухарчука из-под стражи под личное обязательство. «Мы искренне благодарим всех, кто поддерживал ребят. Справедливость на стороне патриотов!», - подчеркивает Нацкорпус.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о начале судебного заседания по делам Кухарчука и Довбыша.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус организует обучение территориальной обороны для всех желающих.



