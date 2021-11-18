Как сообщает Центр информации УПЦ, икона принадлежала святому Чудотворцу - преподобному схиигумену Амфилохию из Почаева.

К отцу Амфилохию приезжали безнадежно больные и преподобный молился за них к Божией Матери, которая была для них единственной надеждой.

Матерь Божия открыла, чтобы все святыни преподобного Амфилохия были переданы скиту Святой Анны в село Онишковцы.

Перед иконой "беспомощных единственная надежда" молятся в скорбях и когда человек скорбит.

У кого ослабла вера, просят Богородицу вернуть доброе настроение и послать духовную бодрость.

Молятся о спасении от врагов, о вразумлении при ссорах, об искоренении зависти.

Верующие заметили, что молитва перед этим образом помогает избавиться от алкогольной зависимости и курения.

Празднование памяти иконы установлено Украинской Православной Церковью 25 сентября 2018 года.