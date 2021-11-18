Нацкорпус сообщил, что сегодня Печерский суд начал слушание дела руководителя черкасского Нацкорпуса Дмитрия Кухарчука и ветерана Олега Довбыша.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.

Прежде всего представители Нацкорпуса напоминают, что Довбыша и Кухарчука арестовали после того, как они 14 августа приняли участие в митинге в Киеве. «В результате апелляции по необоснованности меры пресечения Олегу Довбышу удалось выйти из СИЗО под ночной домашний арест. В то же время Дмитрия Кухарчука Апелляционный суд Киева оставил под стражей, несмотря на то, что защита опровергла все нелепые обвинения», - сообщается в публикации.

В своем Telegram Нацкорпус отметил, что суд должен был рассмотреть апелляцию по мере пресечения для Кухарчука еще вчера, 17 ноября. Тем не менее, подчеркнуто в публикации, судебное заседание не состоялось из-за отсутствия материалов дела, а Кухарчука и вовсе не доставили в суд.

Представители Нацкорпуса сообщают, что судебное заседание назначили на 22 ноября в 14:30. «Сегодня мы придем под стены суда, чтобы отстоять право наших собратьев на справедливость и свободу. Присоединяйтесь и поддержите ветеранов российско-украинской войны!», - заявляют они.

Также на сайте сказано, что судебное заседание можно посмотреть в прямом эфире, перейдя по ссылке.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил, что взял ситуацию во Львовском суде под контроль: судят Остапа Стахива.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус организует обучение территориальной обороны для всех желающих.

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