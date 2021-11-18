Об этом сообщает портал 112.ua

Редакция Politeka.net не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Журналисты незаконно преследуемых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний", а также интернет-изданий "Страна.ua" "Шарий.net" в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 24-25 ноября в Нур-Султане, написали открытое письмо президенту Индии Рам Натх Ковинду и президенту Пакистана Арифу Алви с просьбой оказать влияние на ситуацию со свободой слова, которая сложилась в стране.

Вместе с президентами письмо получили: Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, заместитель Генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу.

Сотрудники СМИ рассказали о том, как нынешняя власть пытается ввести в стране цензуру, откатив назад все те реформы, которые помогли установить в Украине демократию и свободу слова.

Также журналисты обратили внимание мировых лидеров на свою безопасность, ведь в Украине действует ряд праворадикальных националистических организаций, которые безнаказанно преследуют и угрожают физической расправой тем работникам СМИ, которые имеют "неправильные" политические взгляды.

Помимо этого президентов Индии и Пакистана проинформировали о ряде международных организаций, которые жестко отреагировали и осудили действия украинских властей в отношении независимых СМИ.

Ниже приводим текст письма:

Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью, для того чтобы привлечь ваше внимание к проблеме обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нас имеют свобода слова, свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Как вы знаете, в течение 30 лет независимости в нашей стране произошли позитивные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе в сфере независимых медиа. Однако сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии.

Отдавая должное сделанному, в последнее время мы констатируем сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное - во внесудебном преследовании СМИ, которые находятся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (по решению Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензии возможно только по решению суда), украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконно введенных санкций власть прекратила работу изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" и грозит им полным уничтожением.

Недавно украинский общественный вещатель - телеканал "UA: Первый" - обвинил Офис президента Украины в том, что последний "давно и жестко контролирует присутствие депутатов от "Слуги народа" в эфире", а кроме того "выдвигает условия редакции телеканала" и "ставит ультиматумы относительно присутствия народных депутатов".

По мнению телеканала "UA: Первый", такие действия Офиса президента являются " угрозой для свободы слова и независимой журналистики в целом". Также в список СМИ, которые пострадали от действующей власти, едва не попало "Радио "Свобода", и лишь значительный общественный резонанс заставил власть отказаться от выгораживания председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера и его сотрудников, которые напали на съемочную группу программы "Схемы".

Не меньшая обеспокоенность и из-за провокаций праворадикальных сил, физических расправ таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти подвергаются все большему осуждению со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

В частности, только в течение последних нескольких месяцев Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и назвало это решением таким, что противоречит международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Гуртадо от 24 августа 2021 г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Ган от 21 июня 2021 г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, вызывающих страх, и укореняет общественное недоверие к институтам".

В свою очередь докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.)

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором указал, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021г.).

Иными словами, по нашему мнению, в Украине происходит сворачивание свободы слова. В связи с этим мы пользуемся этой возможностью, для того чтобы привлечь ваше внимание к этим весьма тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда раньше, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Принимая во внимание указанные факты, просим вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской власти. Надеемся, что эта позиция найдет полное понимание с вашей стороны.

С уважением,

Коллективы незаконно закрытых украинских СМИ

С полным текстом обращения можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина – ЕС сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Медийщики, освещающие саммит G20 в Риме, выразили обеспокоенность ситуацией с цензурой в Украине и поддержали незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний" и интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

1 ноября журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" провели встречу с представителем посольства Германии Лукасом Бёмом. В ходе встречи представители медиа проинформировали о давлении украинской власти на свободу слова в стране, а также предоставили международное юридическое заключение группы французских юристов по обращению Фонда защиты свободы слова о незаконности закрытия украинских телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", ZIK и NewsOne.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 114 853 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.