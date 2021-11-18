Танцовщица Анастасия Волочкова вернулась из Турции домой и с удовольствием сходила в баню, вот только поклонники не оценили достойно этот откровенный кадр.

Как пишет Hyser, ни для кого не секрет, что у знаменитостей, как и у обычных людей, есть свои пристрастия и увлечения. Так, например, Борис Моисеев увлекается коллекционированием комнатных тапочек, а Ирина Аллегрова получает огромное удовольствие на кухне, готовя блюда восточной кухни. Единственная и постоянная любовь Анастасии Волочковой - баня.

Известная российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не раз признавалась, что искусство париться в бане она унаследовала от отца, а любовь к процедуре пришла в 13 лет. В молодости она часто посещала общественные бани в Питере, пока не обзавелась своей собственной авторской парной.

С тех пор, по словам Волочковой, баня для нее это "лучший способ восстановление сил после физической нагрузки, снятие стресса и усталости, а также очищение от любого негатива".

Не так давно Анастасия Волочкова вернулась из Турции домой и первый пост в Instagram на Родине был посвящен именно пребыванию в бане. У себя на странице знаменитость опубликовала фото из парной.

На снимке 45-летняя артистка позирует голышом, прикрыв интимное место руками, а грудь – веником. За ее спиной видны вырезанные на стене фигурки балерин.

"Моя любимая домашняя балетная русская баня. Мои любимые веники — канадский дуб и пихта", — подписала симок Волочкова.

Кстати, у Анастасии есть и другие предпочтения в бане. Она не раз говорила, что парится она очень часто и сильно. А самое главное, что ценит балерина, это "контраст температур сильного пара и ледяной воды".

Многие поклонники согласились в комментариях, что баня это прекрасно, но большинство все же раскритиковало танцовщицу за слишком интимный кадр.

"Полный пердимонокль"; "Уберите детей от экрана", "Пошла жара", "Очень откровенно", "Без штанов и с веником", — написали подписчики.

Были, кстати и те, кто не понял юмора, почему в этот раз нет знаменитого шпагата от Волочковой.

"А где шпагат?" – поинтересовался _scorpion_091181.

К слову, зная любовь к бане у Волочковой, ее друзья теперь дарят разные аксессуары, необходимые в парилке. Например, художник Никас Сафронов на день рождения Волочковой в этом году подарил ей веник для бани из экзотической страны.