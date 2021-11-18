Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе.

Об этом он рассказал на канале «Национальный Корпус».

По мнению Жорина, последние события на польской границе действительно являются акцией руководства Беларуси. По его словам, все развивается по «московской методичке». Чтобы не быть голословным, руководитель Центрального штаба Нацкорпуса приводит несколько фактов: «Сотни мигрантов прибыли в Беларусь и по территории страны совершенно спокойно дошли до Польши. В то же время Беларусь увеличила в несколько раз количество авиасообщений со странами Ближнего Востока».

Следовательно, констатирует он, мигрантский кризис спланирован и к этому имеет отношение России. С другой стороны, рассказывает Жорин, через неделю после начала мигрантского кризиса РФ стала называть себя третьей стороной и миротворцем. «Хотя все понимают, что именно Россия начала этот кризис», – подчеркивает он. Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса акцентирует на том, что то же россияне говорят о войне на Донбассе уже 8 лет.

Попутно он отмечает, что руководство Беларуси использует методы пропаганды РФ, чтобы операция прошла еще эффективнее. Как рассказывает Жорин, впереди беженцев обычно идут женщины и дети, заплаканные жертвы со своими историями. «Чтобы вызвать слезы, спикеров даже задувают сигаретным дымом. Чего только не сделаешь ради пропагандистского искусства», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Жорин объяснил, как Нацкорпус мог помочь Польше в ситуации с мигрантами.

Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что мигрантский кризис – проблема не только Белоруси и Польши.