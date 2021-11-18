Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук прокомментировал причины нехватки в нашей стране угля для нынешнего отопительного сезона.

Своё суждение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«То, что власть якобы забыла закупить уголь – это неправда. На самом деле были заключёны контракты, но они не гарантируют поставку угля. Мы об этом говорим каждый год. Действия по заключению контрактов предпринимались ещё в конце лета, но это не значит, что все выстраивались в очередь, чтобы предоставить нам уголь. Продавать его где-то более выгодно, где-то менее, а где-то политические нюансы не позволяли поставлять его нам. Но есть и позитивные моменты. Если говорить об атомной энергетике, то 12 ноября был запущен третий энергоблок Ровненской АЭС. Планируется запуск ещё двух энергоблоков», - рассказывает депутат.

По его словам, это даёт для страны весьма ощутимый результат.

«Подача электроэнергии уже увеличилась на один гигаватт, ещё два на подходе. Это удовлетворяет большую часть потребностей Украины в энергии. Кроме того, нужно помнить, что вместо угля можно сжигать газ. Это намного менее выгодно, это дорого, ради этого приходится сокращать наши запасы. Но в этом направлении тоже идёт работа», - говорит Юрий Камельчук.

Как сообщает Politeka, ранее экономист Виктор Скаршевский обвинил правительство в том, что оно сделало ситуацию с углём безвыходной.

Также Politeka сообщала, что, по словам бывшего народного депутата Надежды Савченко, Украина в преддверии отопительного сезона осталась фактически без угля.