Политический аналитик Максим Маньковский рассказал, каких чиновников хотел бы видеть у власти и почему немногие из профессионалов сейчас хотят присоединиться к команде власти.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Месяц назад были изменения в Кабинете Министров, уволили определенную часть министров, но почему их уволили и что не устраивало президента? Я должен это понимать, чтобы потом как человек, который анализирует определенные сферы деятельности, проанализировать и сказать, что именно это не было выполнено», - рассказал он.

Маньковский сказал, что, если люди начнут замерзать зимой, то они не смогут согреваться заявлениями президента, поэтому все равно кого-то надо будет делать виноватым и на конец сезона найдутся крайние. В начале каденции Зеленского, считает он, когда еще многие верили в надежду, что начнутся изменения и нужные профессионалы, которые будут менять и формировать Украину, люди хотели пойти к власти.

«Но когда наступило понимание, что от тебя ничего не зависит и ты просто винтик в очередной машине, которую строит человек, то ты начинаешь чувствовать свою непотребность. И ты думаешь, зачем я здесь сижу протираю штаны, лучше я пойду в бизнес зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью, поэтому многие ушли. Я хотел бы видеть чиновников, которые не думали бы о своем политическом будущем и не думали кому угодить, а чтобы у них была своя стратегия», - резюмировал он.

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