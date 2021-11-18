Во время пика пандемии коронавирус Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины уничтожают проверками, бюрократическими процедурами и миллионными задолженностями целые больницы и COVID-отделение. Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов, сообщается на сайте партии.

«Вместо денег, кислорода и лекарств Минздрав направил в инфекционные больницы специальные проверки. В частности, такая группа ревизоров на днях наведалась в Николаевскую область. Вместо того, чтобы спасать людей, а больницы сейчас заполнены почти на 100 процентов, врачи должны кружиться чиновников, которые в разгар пандемии решили проверить соблюдение своих требований по получению ковідних пакетов», — заявил Сергей Шахов.

Сопредседатель «Нашего края» настаивает, что такие проверки преследуют вполне меркантильную цель. Ведь ревизоры ищут формального повода, чтобы отказать в финансировании.

"Врачи инфекционных больниц до сих пор не получили финансирование по ковидным пакетам, больных спасают, как могут: ищут спонсоров, выбивают деньги у местных властей, просят родных помочь, экономят. Но вместо того, чтобы обеспечить финансирование и помочь врачам, МИНЗДРАВ их кошмарит и устраивает проверки», — сказал народный депутат.

На бумаге Минздрав красиво и логично расписал причины и направления проверок, которые ведомство должно было бы выполнять. Но, по словам Сергея Шахова, на практике все иначе.

«Во время этих проверок доходит до абсурда – чиновники указывают врачам, кто из больных нуждается в кислородном обеспечении, а кто нет. Или рассказывают, что нужно отключить те ИВЛ у которых инструкция не переведена на украинский», — возмутился сопредседатель «Нашего края».

Один из результатов «террора» от Минздрав, который привел сопредседатель «Нашего края» — Мангушська больница Донецкой области, где полностью закрывается отделение для лечения больных COVID-19.

25 октября 11 медицинских работников этого инфекционного отделения уволились. Они ушли с работы из-за невыплаты зарплаты. На 11 ноября задолженность по заработной плате этому медучреждению — около четырех миллионов гривен.

«Наш край» требует от властей прекратить терроризировать ководные больницы проверками, зато оказать им максимум поддержки. Отдельно:

- направить средства на полноценное обеспечение потребности в кислороде;

- обеспечить выплаты 300% надбавок врачам и персоналу, задействованному в лечении ковидных больных.