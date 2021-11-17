Тарифы на проезд в столице до конца отопительного сезона не будут повышать. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook после того, как появилась информация о возможном повышении стоимости проезда.



«Я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян.

И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это – проект. А не принято решение. Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но, как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет», - подчеркнул Кличко.



Он отметил, что коммунальные предприятия просят о пересмотре тарифов из-за повышения себестоимости энергоносителей.

«Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились в КГГА с тем, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости. Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа», – пояснил мэр Киева.



Он отметил, что городские власти смогут и дальше дотировать коммунальный транспорт, если Правительство вернет компенсацию расходов за разницу в тарифах на горячую воду и отопление.



«Чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд. грн. Из городского бюджета. То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации», - подытожил Кличко.



Напомним, ранее Киевсовет по инициативе Виталия кличка обратился к правительству вернуть местным общинам миллиардные долги за компенсацию стоимости газа.