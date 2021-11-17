Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев рассказал о сформировавшейся новой структуре государства: миниатюрной империи с внутренним колониализмом.
Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Эта новая несущая конструкция состоит из предпринимательского государства, в котором установила монополию на политическую власть и силу власти, и несколько ост-индских компаний, из внутренних, со своими политическими, финансовыми структурами, с которыми нужно как-то считаться. Мы находимся в условиях поиска нового баланса интересов. Потому что те, кто распоряжается властью, за эти два года освоили кучу инструментов: финансового контроля, уже диджитал-контроля, силовые, административные функции, освоили бюджеты», - говорит он.
При этом, замечает Ермолаев, нарастает конфликт внутри. Если олигархический консенсус и крупный капитал искали способы удержания и сохранения стратегических активов под полу-частным – полугосударственным контролем, то, несмотря на кажущуюся стихию, это предпринимательское государство Зеленского в одном последовательно: оно дробит активы и транснационализирует активы.
«Не будучи способны создавать сложные системы, не будучи способны создавать капитал уровня национального и транснационального, они рассматривают объективно каждую сферу как сферу какого-то локального интереса. Чтобы его освоить, нужно, чтобы он был доступен. Даже если это будет ценой уступок с кем-то внешним, часто заказчиком», - рассуждает он.
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Создание рынка земли вскрыло рынок, который был по факту под контролем либо государственным, либо теневым контролем агроолигархов.
«Вскрытие рынка запустило сложный и плохо просвечиваемый процесс перераспределения земельных ресурсов, где крупные вкусные активы – это сфера интересов крупного капитала большей частью неукраинского происхождения, но и дележ внутри. В этот дележ включились все: от ОТГ до предпринимательского сословия и внутренних инвесторов. Сейчас вскрывается еще один мощный ресурс, принят закон о реформе «Укроборонпрома», - заключает Ермолаев.
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