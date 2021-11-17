Политтехнолог, эксперт Украинского Центра общественного развития Юрий Подорожний рассказал об усилении в мире энергетического кризиса и назвал его последствия, которые могут ожидать украинский народ и власть.
Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
«Как бы мы ни крутили, а мир погрузился в энергетический кризис, который нам по большому счету проходить не с чем. Разного рода мотиваторы говорят, что кризис – это не только потери, но и возможности. И действительно, от мирового энергетического коллапса кто-то серьезно потеряет, а кто-то выиграет. И сегодня на кону страны экспортеры нефти, газа, электричества и угля», - заявил Подорожний.
Он рассказал, что по статистике «Газпром экспорта» в 2021 году Россия планирует поставить на европейский рынок на 16 млрд куб м газа меньше, чем в 2019 году, при том, что собственные хранилища заполнены под завязку на фоне увеличения добычи. Но в денежном измерении, добавил эксперт, Россия и другие поставщики газа выиграют, особенно на фоне давления со стороны Кремля на Евросоюз по сертификации «Северного потока-2».
«А что Украина? Понимало ли украинское правительство, что надвигается кризис? Думаю, что да. Министр Герман Галущенко в отличие от многих министров, специалист, пришедший на этот пост из энергетического сектора. А потому не мог не предвидеть, что осенью начнутся проблемы в энергетике, и это не недовольство платежками, которые можно покрыть субсидиями из бюджета», - говорит Подорожний.
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По его словам, власти оказываются в блокаде проблем, которые невозможно будет решить экстренными, втридорога закупленными за границей углем, газом, электроэнергией и нефтью. Эксперт отметил, что кроме социальной напряженности, власти начинают испытывать и другие проблемы: в октябре-ноябре металлургическая промышленность начинает падать, и, хотя в большинстве своем отечественные металлурги останавливаются на плановый ремонт, его причиной все же является дефицит угля.
«Возможные веерные отключения, отсутствие угля и дефицит газа умноженному на рост цен вводят страну в настоящий политический кризис, к которому власти не готовы. Политический кризис, несомненно, вызовет и кризис власти», - считает Подорожний.
Как сообщала Politeka, Руслан Бортник отметил, что в энергетике наблюдается очень сложная ситуация.
Также Politeka сообщала, что Дмитрий Марунич заявил, что коммуналка будет такой, какую рынок пришлет.