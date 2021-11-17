Политический эксперт Светлана Кушнир рассказала о происходящих в украинской политике изменениях и отметила, что количество партий, которые могут попасть в новый состав парламента, возросло.

Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам гости программы, следующие выборы Верховной Рады пройдут абсолютно на партийной основе. «Украинцы – это такой народ, который любит новые политические проекты, чистенькие, свеженькие. Потому, например, у Разумкова и его политической силы есть будущее», - подчеркивает она.

Попутно Кушнир дает более широкий комментарий относительно Разумкова. В частности, Банковая, рассказывает она, решила вести с бывшим спикером ВР игры, угрожая забрать депутатский мандат. Тем не менее, подчеркивает эксперт, своими действиями Банковая лишает политического будущего не Разумкова, а себя.

Как отмечает гостя программы, пока в Верховную Раду могут попасть 8 партий. «Это прекрасно, это создает давление и нервную обстановку на Банковой. Создает это давление и на политических мастодонтов, которые уже привыкли к тому, что в Верховную Раду проходят только четыре партии», - рассуждает она. По словам политолога, в этом случае партии будут вынуждены договариваться и создавать коалиции в парламенте.

В целом же, заключает Кушнир, такое расписание значительно оживит политический процесс. «До выборов еще далеко, но сейчас у всех партий есть хорошие стартовые возможности», – говорит она и добавляет, что развивать партии стоит уже сейчас.

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