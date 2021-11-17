Народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что Украине следует укрепить свою границу с Беларусью не только с учетом ситуации с мигрантами, но и для противодействия возможной военной агрессии.
Об этом он сказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
Прежде всего, гость программы отмечает, что вопрос укрепления границы с Беларусью касается не только нашествия мигрантов. «Мы должны говорить вообще о противодействии военной агрессии. Мы видим, что несколько группировок вооруженных сил Российской Федерации по просьбе Лукашенко будут передислоцированы в Беларусь», - объясняет он.
Следовательно, говорит Цымбалюк, Украина оказалась в подкове и этот вопрос должен поднимать СНБО. Кроме того, добавляет политик, нужно заняться подготовкой самого населения. «Знают ли украинцы даже пограничные области, как им действовать в той или иной ситуации?», - спрашивает он и признается, что сомневается в этом.
В свою очередь Украине, говорит депутат, лучше последовать примеру Израиля, государства, которое находится в состоянии войны уже десятки лет. «Каждый гражданин государства знает свое место в случае объявления военного положения, чрезвычайной ситуации», - подчеркивает он.
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Итак, заключает Цымбалюк, Украине остается полагаться на свои же силы в этом вопросе, то есть на войско и МВД.
Как сообщала Politeka, Цымбалюк прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью.
Также Politeka писала о том, что Волковский заявил, что мигранты на границе Белоруси уже стали заложниками своей судьбы.