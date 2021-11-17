Политический эксперт Светлана Кушнир рассказала, кого может мотивировать вакцинироваться от COVID-19 возможность получить 1000 гривен за вакцинацию.
Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Интересная идея, чтобы стимулировать вакцинацию. Чтобы похвалить и поблагодарить тех, кто провакцинировался, две дозы уже уколол, и мотивировать тех, кто не вакцинировался. Может быть они захотят этих денег. 3 млрд гривен выделили”, - сказала Светлана Кушнир.
Она отметила, что те, кто будут вакцинирован двумя дозами вакцины, смогут получить 1000 грн.
Кушнир добавила, что в первую очередь такая возможность может простимулировать вакцинироваться людей из возрастной группы 60+.
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“Это люди взрослого возраста и это люди, которые, в основном, имеют проблемы с выживанием сейчас, имеют небольшие доходы. И вот для них эта тысяча могла бы сыграть достаточно серьезную стимулирующую роль, чтобы провакцинироваться”, - добавила Кушнир.
Как сообщала Politeka, Тарас Загородний заявил, что вакцинация может положительно сказаться на экономике.
Также Politeka сообщала, что Антон Малеев отметил, что если люди не хотят вакцинироваться – пусть сидят дома, пока не закончится карантин.