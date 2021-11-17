Власть поставила целью уничтожить единоличников, уничтожить самостоятельное хозяйствование, как главное сопротивление арендаторам и так называемому рынку земли. Но даже из этой ситуации можно выйти победителем.

По задумке тех, кто придумал законопроект №5600, этим законопроектом будут созданы условия, при которых будет уничтожено или подавлено единоличное непубличное хозяйствование на Земле из-за фискального (налогового) давления.

Такие владелец земли должны будут в качестве минимального налогового обязательства уплачивать 5% от нормативно денежной оценки, что примерно составляет 1500-1650 гривен за 1 гектар земли в год.

В частности, будет нанесен жестокий удар по владельцам земли, которые не оформили официально свои отношения с пользователями (арендаторами земли), или эти отношения оформлены с лицами, которые не находятся на 4 группе единого налога, или вообще занимаются не публичной производственной деятельность (теневой деятельностью на земле).

Совсем скоро по сокращенной процедуре будет принят законопроект №5600, который несет разносторонние законодательные изменения, некоторые из которых не поддаются логике. После принятия этого законопроекта земельные отношения станут другими.

Работая непублично, единоличник продает урожай намного дешевле. А, добавив к этому минимальное налоговое обязательство и земельный налог, согласно законопроекту №5600 в пределах 2000-2500 гривен, владельцу земли придется сильно задуматься относительно дальнейшего единоличного хозяйствования и над тем, не отдать землю в аренду латифундистам.

Еще более сложная ситуация для тех, кто обрабатывает не свою землю (не публичная аренда) – он еще же должен платить и теневую арендную плату. Теневой арендатор будет вынужден отказаться от аренды, ведь реализовать конкурентное хозяйствования с точки зрения бухгалтерского и налогового администрирования малом теневом арендатору не под силу из причин высокой затратности процессов администрирования.

Предложения налогового органа регистрироваться субъектами предпринимательской деятельности (ФОПами, семейными фермерскими хозяйствами) ни к чему не приведут – неконкурентные по сравнению с крупными арендаторами налоги у предпринимателей, отсутствие освобождения от минимального налогового обязательства и земельного налога будут формировать такое же неэффективно (убыточно) хозяйствования.

Такой закон (№5600) выгоден крупным арендаторам, которые хотят всех единоличников и владельцев земли, которые не отдали землю в публичное пользование, загнать в аренду до латифундистов разного уровня.

Ошибкой со стороны власти является то, что она хочет фискализировать непубличные (теневые) земельные отношения, обложить их налогами, потому что здесь необходимо было бы делать опубликование (детенизацию) на основе поддержки самостоятельного хозяйствования.

Не факт, что 5% налогом от нормативно-денежной оценки можно будет всех единоличников сделать убыточными или создать условия, что единоличие перестанет быть выгодным. Но и не факт, что власть остановится на 5%. Далее может быть 7%, 10% да и налоговый орган легко может влиять на ситуацию через налоговое уведомление-решение придумывая на свое видение размеры налогов. Маразм власти-лоббистов от крупных арендаторов может только прогрессировать и ожидать возвращения ситуации не стоит.

Налоги платить необходимо и к тому же руководство любой общины сейчас вынуждено искать источники доходов в бюджет и потому будет вынуждено превращаться в полицаев для единоличников-теневиков и действовать бок о бок с налоговым органом подыгрывая агрохолдингам.

Как будто все складывается против единоличников: цены на урожай, налоговый орган, руководство ОТГ – все действуют против единоличников.

Но единоличники теряли раньше и теряют сейчас, когда законопроект №5600 еще не принят. Единоличники или те, кто пользуется землей через теневую аренду, продавали и продают урожай на 30-40% дешевле, что обусловливало потери с 1 гектара в размере 5000-10000 гривен и минимальное налоговое обязательство или налоговое решение – это лишь дополнительный повод задуматься над тем, как реорганизоваться и выйти из убытков и при этом стать легальными.

Решение такой проблемы для единоличников заключается в их приобщении к обществу собственников земли – в определенном формальном объединении.

По своей организационной целью Всеукраинское Общество Собственников Земли – это организованное собственниками земли предприятие сервисного обслуживания-кооперации для увеличения цен на урожай, уменьшение налогов, общего бухгалтерского и налогового администрирования и максимизации прибыли, который может быть увеличен в Обществе в 2-2,5 раза.

Арендаторы и латифундисты ошибаются. У единоличников есть действенная возможность легализоваться, и начать получать в 2-2,5 раза больше прибыли от земли, а главное – противодействовать попыткам уничтожить самостоятельное хозяйствование.

Единоличникам необходимо не затягивать и определяться, что избежать убытков и давления от налоговых органов и руководства общин.

А руководителям общин и налоговым органам необходимо поддержать идею общества собственников земли – так и конфликтов с единоличниками можно избежать и увеличить в разы доходы в бюджет.