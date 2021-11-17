Политолог Дмитрий Левусь рассказал, будет ли у Зеленского второй срок президентства и есть ли у него конкуренты.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Уровень доверия у него был высокий. И именно тот потенциал, который у него был добыт до того, как он стал президентом, позволяет ему не скатиться в недоверие. При уровне доверия, который остается у Зеленского, возможность его второго срока существует. В принципе с точки зрения политтехнологии не скажу, что для Зеленского сложилась какая-то драматическая ситуация. Потенциал у Зеленского есть по сравнению с остальными украинскими президентами, которые были», - рассказал он.

Левусь сказал, что в 2014 году Украина отстояла свое информационное пространство, причем не только усилиями государственных органов, которые после Майдана не сильно работали. А силами энтузиастов этих государственных органов, сообщил он, и благодаря развернутой структуре социальной журналистики, которая была мобилизована Майданом и волонтерами.

«Комаровского вбрасывают в политику, делая его конкурентом Зеленского, но это человек созданный телевизором. Я думаю, что история с Комаровским связана с историей единого информационного пространства. Это человек, который тянет назад постсоветское пространство и, как по мне, его не существует», - резюмировал он.

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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал назначение Алексея Резникова на пост министра обороны.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Дзивидзинского, сейчас нельзя исключить вероятность ротаций в правительстве.