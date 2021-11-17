20 ноября в 11:00 Национальный Корпус проведет обучение и территории завода «АТЕК» с целью подготовки граждан к возможным критическим ситуациям с мигрантами или агрессией РФ.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской ячейки Национального Корпуса.
«Штаб обороны Киева совместно с инициативой «Тотальное Сопротивление» проведет обучение терробороны в эту субботу. В программе: тактика, тактическая медицина, осмотр оружия, инструкторы с боевым опытом и многое другое», - говорится в публикации.
Как отмечено в публикации, исходя из последних событий, населению и в частности терробороне нужно быть максимально готовыми к самым трагическим сценариям.
«Как вам события на белорусско-польской границе? Мы уже выразили поддержку полякам, а некоторые наши активисты заранее записались в добровольцы в случае, если ситуация станет критической. Но не забываем, что у нас 8-й год идет война с РФ. На нашей восточной границе стоит не толпа азиатских мигрантов, а вооруженные русские солдаты. И они тоже готовы двинуться на нас, если Кремль пожелает», - говорится в публикации.
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Мероприятие начнется 20 ноября в 11.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону +380637646107.
«Пакуйте в рюкзак хорошее настроение и снаряжение по желанию. Мы должны знать, как дать отпор!», - подчеркнуто в публикации.
Как сообщала Politeka, 12 ноября в Ивано-Франковской области состоялась акция-перфоманс против Руслана Коцабы.
Также Politeka публиковала слова Максима Жорина: Наши власти сегодня приняли закон о территориальной обороне, который не является жизнеспособным.