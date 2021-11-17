Представители Нацкорпусу контролируют ситуацию под львовским судом, который рассматривает дело Остапа Стахива, председателя общественной организации «Движение за права человека» и организатора митинга антивакцинаторов 3 ноября в столице, который получил обвинения в деятельности, направленной на свержение конституционного строя Украины.
Об этом сообщается в телеграмм-канале Нацкорпуса.
«Официально заявляем, что мы будем держать эту ситуацию на контроле. Любые попытки устроить пророссийские спектакли во Львове получат решительный отпор», - подчеркнуто в сообщении на официальном сайте Нацкорпуса,
По словам представителей Нацкорпуса, вчера после обысков БСУ вручила Стахиву подозрение по статье 109 УК: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Как отмечают в Нацкорпусе среди приехавших на судебное заседание поддержать Стахива замечен пророссийский активист Кирилл Стремоусов.
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Представители Нацкорпуса обещают продолжать следить за ситуацией во Львове.
Как сообщала Politeka, партия "государство" заявила о своей поддержке Остапу Стахиву.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус сообщил, когда состоится следующее судебное заседание по делу ветерана Дмитрия Кухарчука.