Закон о столице от «Слуг», который Верховная Рада может проголосовать уже на этой пленарной неделе, – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине.

Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, передает сайт партии.

«Слугам» дали отмашку уже на этой сессионной неделе проголосовать за закон о столице 2143-3. Киевлян лишают возможности управлять столицей: вместо всенародно избранного мэра власти хотят поставить «100% своего человека». Но речь идет о большем, чем о Киеве. Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Промолчать сегодня и разрешить властям подмять под себя столицу – завтра такой же сценарий будет реализован по всей стране», - заявил Палатный.

По его словам, власть решила действовать дерзко, пренебрегая здравым смыслом и неприятием своих действий украинцами. Она пренебрегает волей киевлян, мнением депутатов и европейского сообщества.

«Слуги» пренебрегают мнением депутатов, поэтому планируют принять законопроект о столице по спецпроцедуре, когда народных депутатов лишают права вносить правки. «Слуги» пренебрегают мнением европейского сообщества, а потому не ждут выводов Венецианской комиссии. Они понимают, что вывод будет далек от «положительного». «Слуги» пренебрегают волей киевлян, поэтому пытаются устранить от управления столицей избранного киевлянами мэра и отодвигают выборы в районные советы в Киеве на 2025 год», - отметил руководитель исполкома «УДАРа».

Он призвал всех не разрешить властям подмять под себя местное самоуправление.

«Мы должны не позволить властям принять антиконституционный закон о столице. Закон должен приниматься только на основании выводов Венецианской комиссии с привлечением украинских и международных экспертов и общественности», - подчеркнул Артур Палатный.