Государственная экологическая инспекция Украины начала проверку АО "Объединенная горно-химическая компания".
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Филиалами этого предприятия является Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты, осуществляющие добычу ильменит-рутил-цирконовых песков и производят соответствующий концентрат.
Мера контроля предусматривает комплексную проверку соблюдения норм в сфере охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов во время производственной деятельности. Также будет проконтролирован вопрос обращения с отходами производства.
В состав участников проверки вошли специалисты отдела государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения Центрального аппарата ГЭИ.
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Проверка АО "Объединенная горно-химическая компания" продлится 10 рабочих дней.