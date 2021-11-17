Государственная экологическая инспекция Украины начала проверку АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Филиалами этого предприятия является Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты, осуществляющие добычу ильменит-рутил-цирконовых песков и производят соответствующий концентрат.

Мера контроля предусматривает комплексную проверку соблюдения норм в сфере охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов во время производственной деятельности. Также будет проконтролирован вопрос обращения с отходами производства.

В состав участников проверки вошли специалисты отдела государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения Центрального аппарата ГЭИ.

Проверка АО "Объединенная горно-химическая компания" продлится 10 рабочих дней.