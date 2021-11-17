Представители Нацкорпуса сообщили, что 18 ноября в 13:00 Печерский районный суд приступит к рассмотрению по сути дела Дмитрия Кухарчука, поэтому они призывают украинцев поддержать ветерана.

Об этом говорится на их официальном сайте.

Адвокат Вербинец указывает на то, что срок досудебного следствия истек еще 28 октября, а потому Кухарчук незаконно находится под стражей. Тем не менее, добавляется на сайте, решением Печерского районного суда заключение ветерана продлено до 20 декабря. «Адвокат убежден, что на ближайшем заседании ему удастся обжаловать это решение. Он также прокомментировал причины срыва апелляционных заседаний и высказал предположение о заказчике дела», - отмечено на сайте.

Как сообщают представители Нацкорпуса, суд приступит к рассмотрению дела ветерана 18 ноября в 13:00, поэтому они призывают украинцев поддержать Дмитрия Кухарчука.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса рассказали, как продвигается дело Кухарчука.

Также Politeka писала о том, что Жорин объяснил, как Нацкорпус мог помочь Польше в ситуации с мигрантами.

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