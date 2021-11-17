Самым аномальным оказалось то, что у этого Запорожца не обнаружили никаких недостатков в работе двигателя, это позволило ребятам доехать до Киева

В сети разместили очень забавный и интересный видеоролик, который посвящен советскому автомобилю «Запорожец». Мужчины решили показать, на что способен древний автомобиль, который они купили на 4500 гривен.

Соответствующую публикацию разместили на портале "Hyser".

На территорию Украины решили сделать очень интересный эксперимент - мужчины решили испытать старый Запорожец и показать, на что он способен.

Ни для кого не секрет, что советский Запорожец – настоящее корыто. Особенно, если ему около 50 лет.

Украинские журналисты решили купить этот автомобиль за 4500 гривен по объявлению.

Этот необычный и довольно забавный эксперимент решили провести журналисты знаменитой на территории Украины программы "Джедаи".

Стало известно, что журналисты программы "Джедаи" нашли очень интересное объявление, где продавали самый дешевый автомобиль. Они купили Запорожец в селе Тепловка Полтавской области. Это село размещено за 132 километра от Киева.

Как оказалось, этому Запорожцу удалось проехать эти 132 километра. Даже несмотря на то, что этот старый автомобиль имеет ужасное внешнее состояние и плохо работающие узлы и аргегаты. У этого советского автомобиля уже давно прогнил корпус, у него не работают фары, сигнал на руле, а самым ужасным является то, что у него не работаю тормоза.

Самым аномальным оказалось то, что у этого Запорожца не обнаружили никаких недостатков в работе двигателя. Это позволило ребятам доехать до Киева, преодолев 132 километра на таком «драконе».

Украинцы, которые увидели видеоролик с этим Запорожцем, не прошли мимо и оставили немало отзывов.

«Дуже цікаво подивитись продовження) Машинка 100% заслуговує на друге життя.....старих машин не буває......бувають тільки занедбані)», «Я за 7 тыс гривен продал копеечку в лучшем состоянии», «Класс», «Теперь сразу на тех. Осмотр езжайте. Наверное пройдёте», - оставляют комментарии пользователи социальной сети.