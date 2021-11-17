Тысяча гривен за вакцинацию – это абсолютная ерунда! Власть просто пытается сделать очередное шоу перед выборами. Так народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович прокомментировал в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24» обещание президента Владимира Зеленского выдать в виде сертификата 1 тыс. грн всем привитым двумя дозами вакцины против коронавируса.

«Это абсолютная ерунда! Я думаю, что денег никто не получит, в спортзалы, которые закрыты на карантин, люди вряд ли массово пойдут. Власть пытается сделать очередное шоу перед выборами – это факт!» – считает политик.

По словам Вадима Рабиновича, сначала он тоже обрадовался инициативе президента Украины Владимира Зелинского выдать по 1000 грн всем, кто намерен вакцинироваться от коронавируса.

«Дорогие граждане, власть предлагает вам выдать сертификаты, которые можно будет активировать при помощи программы в смартфонах (видимо, предполагается, что люди в сельской местности тут же ринутся скупать с полок магазинов смартфоны). Далее: вы сможете потратить эти виртуальные деньги («живые» деньги вам на руки никто не даст) на абонемент в спортзал, концерт «95-го квартала», туризм (можете аж за тысячу гривен посмотреть на красоты нашей разрушенной деревни)». И, тем не менее, есть еще несколько проблем: с вас обязательно вычтут 18% налога, а также военный сбор и, конечно же, стоит опасаться, чтобы эти «начисления» не отразились на субсидиях, что необходимо законодательно учесть», – обратил внимание сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя».

При этом политик подчеркнул, что ему не понятно, «откуда власть пытается взять эти деньги даже теоретически!»

«Уже поговаривают, что эти средства возьмут из какого-то фонда. Но ведь «ковидный фонд» уже потратили на дороги, а это значит, что будут создавать новые. Следовательно, обложат нас еще каким-то налогом, потому что больше денег взять негде», – не исключил народный депутат.

«Вообще, когда я с утра читаю заголовки новостей, то я почти всегда радуюсь за «успехи» нашей власти и за страну. Но уже ближе к обеду я вникаю в суть и начинаю плакать. Потому что действия власти, и в частности, поощрение в виде тысячи гривен, – это абсолютная ерунда! Я думаю, что денег никто не получит, в спортзалы, которые закрыты на карантин, вряд ли массово пойдут люди, а то, что власть пытается сделать очередное шоу перед выборами – это факт!» – резюмировал Вадим Рабинович.