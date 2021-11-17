Политтехнолог, эксперт Украинского Центра общественного развития Юрий Подорожний рассказал об опасности широкого распространения ложных конспирологических теорий по пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Сегодня коронавирус становится серьёзным фактором политической жизни, которым обязательно воспользуются политики на следующих президентских и парламентских выборах», - считает Подорожний.

По его мнению, широкое обсуждение темы коронавируса вспахало хорошую почву для роста популизма и взращивания различных теорий заговора, что поднимет на вершину рейтингов радикальные популистские политические силы или отдельные личности. Эксперт рассказал о социологическом исследовании фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, согласно которому лишь 23,4% опрошенных считают вакцинацию эффективным средством защиты от коронавируса, а 43% респондентов не собирались прививать из-за недоверия к вакцинам и опасения побочных эффектов.

«Значительный процент людей считают, что коронавирус является мировым сговором. Одни считают, что Covid-19 убил гораздо меньше людей, чем говорят медики, другие уверены, что коронавируса вообще не существует. 60% жителей Нигерии, 40% жителей Греции, Южной Африки, Польши и Мексики, 38% американцев, 36% венгров, 30% итальянцев и 28% немцев уверены, что опасность вируса намеренно сильно преувеличена. Они пришли к выводам, что вера в теорию заговора приносят людям успокоение», – рассказал Подорожний.

По его словам, когда человек убеждается в какой-то теории, ощущение неопределенности исчезает, ему кажется, что он лучше контролирует ситуацию, а также часто находит в интернете единомышленников, которые становятся своеобразной группой поддержки. Эксперт отметил, что в такой компании людям начинает казаться, что они единственные обладают секретным знанием и имеют привилегированный доступ к «истинной» информации.

«Казалось бы, реальные гробы, карантин, ограничения, маски должны остановить популизм политиков. Однако исследования показывают, что коронавирус лишь усилит позиции политиков-популистов. А их правление не станет для них крушением. Ведь мир на пороге глобального кризиса, что в конечном итоге приведет к адекватному восприятию тех, кто будет отвечать ожиданиям, а не способности решать проблемы», - отметил Подорожний.

Он добавил, что, например, Иран уже ощутил реальные последствия таких теорий: в одной из провинций был очень популярен миф о том, что от коронавируса отлично помогает спирт, в результате чего количество умерших от отравления техническим спиртом в какой-то момент в марте превысило количество жертв Covid-19.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что на основе планов Минздрава нельзя создать в Украине коллективный иммунитет.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Якименко, в Украине сейчас борются с пандемией коронавируса не так, как это следует делать.





