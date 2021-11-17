Тесно связан с известным "ватником" и сепаратистом. Ведет бизнес из РФ. Ездит регулярно в страну-агрессор. Все это, и даже больше – о днепровском политике Загиде Краснове. Относительно его деятельности 16 ноября в Киеве состоялась акция протеста под СНБО.

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Представители общественной организации ОО "Спільна варта" требовали ввести санкции в отношении депутата Днепровского горсовета.

Поддержать акцию коллег присоединились активисты ВОО "Стоп коррупции", а также неравнодушные граждане. По их мнению, Загид Краснов – человек, который в первую очередь должен находиться в санкционных списках.

«Общественные организации вместе с неравнодушными гражданам провели акцию протеста под СНБО для того, чтобы обратить внимание на Загдіа Краснова. Это украинский политик, депутат Днепровского городского совета, который имеет достаточно высокое влияние на политическом уровне даже на всю Украину. И по нашим данным тесно сотрудничает со страной-агрессором, с которой уже долгое время у нас идет война. Нами было установлено во время журналистского расследования, что Загид Краснов очень тесно связан с таким человеком как Олег Царев, который сейчас находится в розыске за государственную измену. Нами было установлено, что у достаточно большого количества компаний, которые принадлежали Олегу Цареву сейчас либо работают, либо руководят люди из окружения Краснова. И наоборот-люди Краснова по состоянию на сегодня спокойно сотрудничают с людьми Царева. Это все изложено в нашем коллективном обращении, все факты достоверно установлены и мы просим Совет национальной безопасности и обороны тщательно исследовать наше коллективное обращение, не закрывать на это глаза. Ведь когда в управляющих верхушках нашей страны находятся люди из России, это становится настоящей опасностью вообще для всей Украины», – отметили активисты.

По их словам, люди из окружения Краснова продолжают сотрудничество с компаниями Царева и наоборот. В частности речь идет о Леониде Лукьянове и Александре Даценко.

Кроме того, зарубежная фирма «ХАЙ ТЕК ГРУПП ЛТД» является историческим учредителем фирмы Краснова ООО «АНЕЛЬ». В то же время одноименная компания «ХАЙ ТЕК ГРУП ЛТД» по состоянию на сегодня является конечным бенефициаром действующих фирм Царева: ООО «Аста Элит», ООО «Мастер Капитал Менеджмент» и историческим учредителем ООО «Магдебург-Капитал» и основателем уже ликвидированных компаний Царева: ООО «Научно - производственное предприятие «полет», ООО с иностранными инвестициями «Днепропетровский Компьютерный Центр», ООО «Днепропетровская Бумажная Фабрика», ООО «Торговый Дом «Марінель», ООО «Агростандарт Днепр».

Эти и другие факты о Загида Краснова активисты изложили в своем обращении, которое направили в СНБО. Главное их требование-ввести санкции в отношении пророссийского политика.

Активисты выразили свои надежды, что в СНБО, а также других структурах, к которым они обращались (МВД и СБУ) прислушаются ко всем фактам, изложенным в обращении и обратят внимание на общественное недовольство.