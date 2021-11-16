Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву права на ношение наградного оружия.

Денис Монастырский публично заявил о том, лишает нардепа от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илью Киву права на почетное наградное оружие, которым он владеет с 2015 года. Причиной такого решения стало его "недостойное поведение". Об этом пишет znaj.ua.

Видеообращение министр разместил на своей личной странице в Facebook. Монастырский подчеркнул, что такая судьба ждет и других людей, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокаций или будоражить в стране ненависть. По словам министра, до конца года в стране заработает реестр оружия: процесс оформления охотничьего и спортивного оружия упростят, а контроль за хранением и обучением существенно ужесточат.

"Каждый должен помнить, что оружие - это ответственность. А иметь наградное оружие - это большая честь и никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением!"- сказал министр.