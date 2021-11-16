Политолог-международник Максим Яли назвал главную задачу Александра Лукашенко в поддержке беспорядков на польско-белорусской границе, а также рассказал, что свидетельствует о причастности к этому Кремля.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

«В своем интервью шеф-редактору российского журнала «Национальная оборона» Лукашенко начал обвинять Польшу в нарушении гуманитарного права и жестокости польских пограничников, тем самым нивелируя различия в действиях собственных правоохранительных органов во время подавления массовых протестов год назад и европейских», - рассказал Яли.

Он отметил, что посылы заявлений в его интервью направлены в основном на внутреннюю аудиторию в Беларуси с целью оправдать собственную жесткость и нарушение гражданских прав и повысить уровень собственной легитимности.

«Среди главных задач Лукашенко в инспирировании миграционного кризиса – заставить руководство ЕС пойти с ним на прямые переговоры и тем самым получить легитимность. Именно это и предлагал президент России Путин в своих телефонных переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель», - отметил Яли.

По его словам, то, что Меркель обсуждала миграционный кризис на белорусско-польской границе с Путиным – неслучайно. Он объяснил, что таким образом она подтвердила, что решать проблему, как и в ситуации с конфликтом в Украине, необходимо с главой Кремля, де-факто признав, что если не сам Путин создал нынешнюю ситуацию, то как минимум контролирует происходящее и имеет влияние на Лукашенко.

«Говорить напрямую с Лукашенко она не может, так как иначе признает его легитимным президентом. К чему ее и призывает Путин и сам Лукашенко», - добавил Яли.

Как сообщала Politeka, Николай Волковский рассказал, как мигрантский кризис может повлиять на отношения Украины с Польшей.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал цели Лукашенко в поддержке беспорядков на польской границе.