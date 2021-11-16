Политолог-международник Максим Яли рассказал о реакции Европы на миграционный кризис на польско-белорусской границе и их методах влияния на урегулирование ситуации.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

По словам политолога, польские СМИ уже пишут о том, что представители спецслужб Беларуси вооружают мигрантов слезоточивым газом, который они уже успели применить против пограничников. Яли добавил, что режим Лукашенко уже успел заработать миллионы долларов на визах мигрантам, а также авиабилетах. Таким образом, считает он, они пытаются возместить убытки от санкций против авиакомпании «Белавиа» и Минского аэропорта, введенных ЕС.

«Руководство ЕС пытается ввести превентивные меры и уже добилось определенных результатов. Турецкие, катарские, сирийские и некоторые другие авиалинии под угрозой введения санкций запретили продавать билет жителям некоторых стран Ближнего востока на рейсы в Минск. Что, естественно, сократит новый приплыв мигрантов в Беларусь», - говорит Яли.

Он отметил, что, согласно решению компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября 2021 года граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсы из Дубая в Беларусь, поэтому авиакомпания «Белавиа» ужесточает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая. По его словам, руководство Ирака также согласилось организовать первый рейс в Минск с целью забрать своих граждан и Беларуси, а Лукашенко в ответ предложил доставить мигрантов своими самолетами в Германию.

«Кроме того, Министры иностранных дел стран ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Об этом в понедельник сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС относительно восточных стран-соседей. Так что уже в ближайшее время можно ожидать введения новых санкций против режима Лукашенко, если ситуация на белорусско-польской границе будет обостряться», - считает Яли.

Ранее Politeka повідомляла, що Максим Жорин объяснил, как Нацкорпус мог бы помочь Польше в ситуации с мигрантами.

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