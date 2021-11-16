Политолог-конфликтолог Богдан Петренко рассказал, может ли Путин перекрыть газ Европе через газопровод «Ямал – Европа», который идет по территории Беларуси.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Я думаю, что этот шаг и заявление Лукашенко, что он перекроет газопровод, – это намек европейцам, где искать компромиссы. То есть вопрос газа прозвучал, и вопрос газа должен быть решен не с Лукашенко, а в соответствии с Путиным. Поэтому даже если Лукашенко перекроет «Ямал – Европу», то понятно, что там еще есть газопроводы, которые идут не через Европу. Здесь идет намек на то, что все каналы, которые идут через Беларусь, будут использоваться с политической точки зрения», - подчеркнул он.

Петренко сказал, что это прямой намек Европе по ускорению сертификации «Северного потока-2», чтобы он как можно скорее заработал. Скорее всего до перекрытия газопровода «Ямал – Европа» вряд ли дойдет, считает он, но есть такое впечатление согласно заявлениям некоторых европейских стран, что Европа пойдет на уступки. И Россия действительно запустит этот «Северный поток-2», акцентировал он, возможно, не в ноябре, но Европа пойдет на уступки России.

«И мы уже ощущаем последствия «Северного потока-2», потому что Россия уже нас терроризирует. И это не только проблема с наполнением газовых хранилищ, но у нас есть проблемы даже с каменным углем, которого не хватает украинским ТЭЦ, чтобы производить электроэнергию. Я не помню такого, чтобы мы импортировали электроэнергию, но в этом году оказывается, что мы вынуждены ее импортировать», - резюмировал он.

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