Выплата тысячи за вакцинацию, скорее призвана расширить круг пользователей приложения «Дия»
Об этом заявил бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков, пишет Радио Свобода.
По мнению Разумкова, в дальнейшем «действие» могут использовать для подтасовки результатов выборов.
"Программа помощи людям в СOVID-хорошо. Программа помощи креативным индустриям-это, извините, технология. Плохая технология, когда таким образом пытаются внедрить «Дия», сделать ее более распространенной для того, чтобы потом внедрять электронное голосование. Что такое электронное голосование и транзитный сервер мы уже видели в 2004 году. Я Думаю, что мы не хотим видеть такие результаты голосования за президента, которые мы видим в российской Федерации.
Но возвращаясь к тысяче: для многих пойти в кино, пойти в спортзал, или пойти в кино – это роскошь. Людям часто не хватает на элементарные нужды, эту тысячу они действительно могли бы потратить туда. А кажется, что это делается для отдельно взятых студий, которые делают информационный контент», – заметил Разумков.
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