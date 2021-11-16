Политический консультант Сергей Быков оценил важность изменения рейтингов различных политических сил и отдельных политиков, что наблюдается сегодня

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Быков акцентирует внимание на том, что рейтинги поддержки формируются отдельно для конкретных политиков и целых партий. «Да, они падают, но важно то, в каком промежутке это происходит. Было бы правильно сравнивать их с показателями прошлого года, а в идеале смотреть по близким датам», - объясняет он.

И здесь эксперт указывает на разницу между рейтингами, которые делают социологические группы и масс-медиа: последние представляют данные за короткие промежутки времени, как июль-август и октябрь-ноябрь.

Тем не менее, подчеркивает Быков, это имеет значение только во время избирательной кампании, если, например, партия теряет по 2-3% ежемесячно. «Но поддержка тех или иных партий меняется в зависимости от сезона», - утверждает политконсультант.

Как сообщала Politeka, Быков рассказал, как голосует большинство украинцев.

Также Politeka писала о том, что Саакян рассказал, как вести себя политикам с высоким антирейтингом.