Политолог Владислав Дзивидзинский высказал своё мнение по поводу того, какие политические задачи в нынешних обстоятельствах стоят перед партией «Слуга народа».
Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Власть сейчас больше всего беспокоит новый глава «слуг» и то, что с ним связано. А связана с ним возможность партии подготовиться к новому политическому кризису или к следующему политическому циклу. Точнее, политический кризис уже настал для всех, но «слуги» осознают это только сейчас. Значит, нужно что-то делать. А ведь эта партия сумела получить самую большую фракцию в парламенте за всю историю независимой Украины, впервые в Верховной Раде было создано монобольшинство. Впервые был получен такой уровень поддержки. Но парадокс состоит в том, что это фракция без партии. Но мы живём в эпоху быстрых информационных трендов, а Зеленский долго создавал этот тренд и потом удачно использовал его. Он стал первоисточником власти для всех остальных ветвей, приведя в парламент самую большую фракцию», - говорит гость программы.
Но, по его словам, «слуги», даже получив власть, долго откладывал вопрос партийного строительства.
«Партия получила очень большую власть без знаний и умения распоряжаться ею. Партийное строительство отходило на второй план до очередных местных выборов 2020 года. Тогда пришло понимание, что на уровнях областей, районов и громад нужно формировать партийные ячейки», - отмечает Владислав Дзивидзинский.
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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал назначение Алексея Резникова на пост министра обороны.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Дзивидзинского, сейчас нельзя исключить вероятность ротаций в правительстве.