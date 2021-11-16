Политолог Владислав Дзивидзинский высказал своё мнение по поводу того, какие политические задачи в нынешних обстоятельствах стоят перед партией «Слуга народа».

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Власть сейчас больше всего беспокоит новый глава «слуг» и то, что с ним связано. А связана с ним возможность партии подготовиться к новому политическому кризису или к следующему политическому циклу. Точнее, политический кризис уже настал для всех, но «слуги» осознают это только сейчас. Значит, нужно что-то делать. А ведь эта партия сумела получить самую большую фракцию в парламенте за всю историю независимой Украины, впервые в Верховной Раде было создано монобольшинство. Впервые был получен такой уровень поддержки. Но парадокс состоит в том, что это фракция без партии. Но мы живём в эпоху быстрых информационных трендов, а Зеленский долго создавал этот тренд и потом удачно использовал его. Он стал первоисточником власти для всех остальных ветвей, приведя в парламент самую большую фракцию», - говорит гость программы.

Но, по его словам, «слуги», даже получив власть, долго откладывал вопрос партийного строительства.

«Партия получила очень большую власть без знаний и умения распоряжаться ею. Партийное строительство отходило на второй план до очередных местных выборов 2020 года. Тогда пришло понимание, что на уровнях областей, районов и громад нужно формировать партийные ячейки», - отмечает Владислав Дзивидзинский.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал назначение Алексея Резникова на пост министра обороны.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Дзивидзинского, сейчас нельзя исключить вероятность ротаций в правительстве.