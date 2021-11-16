В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ заседание проходило в дистанционном формате под председательством Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

По итогам заседания Синод постановил назначить епископа Дубенского Пимена управляющим Ровенской епархией. Решение принято в связи с тем, что 15 сентября отошел ко Господу митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, который нес епископское служение на Ровенской кафедре 26 лет.

Также решением Синода было утверждено провести в 2022 году торжественные мероприятия по случаю 30-летия Харьковского Архиерейского Собора.

Кроме того, Синод утвердил наместника мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии.

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