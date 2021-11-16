Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассказал, что будет, если Дмитрия Разумкова исключат из команды “Слуг народа”, и где он будет брать свой электорат.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Если провести глубокую аналитику и выделить с общего уровня поддержки той или иной политсилы ядерный электорат (предположим, те, кто не только готовы проголосовать, а голосовали все предыдущие циклы, проголосуют при любых обстоятельствах, которые являются членами партии), просуммировать их, то мы получим около половины людей в нашей стране, которые или еще не определились, или готовы поменять свое решение. Или продолжают разочаровываться даже являясь сторонниками, даже в тех политсилах, которые сейчас представлены в парламенте”, - сказал Владислав Дзивидзинский.

Он отметил, что у этих людей тоже есть запросы на обновление политики людьми, которые имеют опыт.

“Если их обобщить, то получается то, на что претендует Разумков. Это обновление политики, только уже не дилетантами, а опытными людьми. Людьми с определенными принципами, образованием, видением, опытом. И те, которые не были ранее в политике. То есть не дискредитировали себя, не токсичные, не зашкваренные. Разумков попадает в эту цель”, - добавил Дзивидзинский.

По его словам, если “Слуги народа” исключат Дмитрия Разумкова из своей команды, они создадут конфликт.

“Разумков от этого только выиграет. И он станет оппозицией к нынешней власти. Это будет для него ускорение развития”, - подчеркнул эксперт.

Как сообщала Politeka, Олег Лисный заявил, что у Разумкова есть достаточно серьезный вызов, кем себя окружать и как действовать .