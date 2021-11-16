Эксперт Национальной Ассамблеи Украины, руководитель общественного движения «Народная инициатива» Алексей Якименко считает, что для общества на разных этапах нужны разные герои.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Он также попытался разъяснить, кто для украинцев может стать героями.

«Например, во время войны нужен человек, который поднимет флаг и побежит впереди всех, понимая, что погибнет. Это герой. В спокойные времена нужны металлурги, экономисты, сильные айтишники. Или в развитых странах – бюрократы, удерживающие эту систему. Их тоже можно назвать героями, элитами. А вот у нас как раз на этом этапе нужны те герои, которые смогут организовать людей и отвести их от этого деструктивного пути, пути деградации, и пробовать показывать какие-то другие направления», - отмечает он.

Если посмотреть на наши Майданы, то можно убедиться, что там как раз не хватало организационных структур, которые могли бы поддерживать революционные волны.

«Это тема, которую мы затрагивали раньше: те полиси, которые несли бы ответственность на своих территориях, и рождать тех бюрократов, которых они должны содержать. Это положительный инклюзивный этап. Если бы эти структуры находились в определенном количестве наших территорий, в городах, населенных пунктах Украины, - я думаю, процесс пошел бы иначе. Но мы помним, что в 2014 году самые активные пассионарии пошли воевать, волонтерили, их либо посадили, либо застрелили, либо они выгорели», - рассуждает эксперт.

Он отмечает, что пассионарная энергия теряется очень быстро. Но этих людей много.

«Все равно, несмотря на то, выгорели ли они, включились ли в этот процесс, - включатся! Потому что они уже так созданы. Они стали пробудившимся человеком», - заключает Якименко.

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