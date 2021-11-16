Эксперт по государственному управлению Роман Головин заявил, что развитие фермерских хозяйств могло бы полностью окупить себя через 10 лет, и объяснил, какая земельная реформа нужна Украине.

Об этом он сказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

По словам гостя программы, реформа определяет, что государство оказывает свою поддержку общественно значимым образованиям. В частности, говорит Головин, для развития фермерских хозяйств нужно разрешать развивать договор аренды. «Пусть даже они дают право развивать договор аренды в случае, если человек вступает в Общество собственников земли», – рассуждает он.

Как объясняет эксперт, в таком случае удастся вывести из тени рынок, провести дефискализацию и увеличить доходы граждан.

Также Головин отмечает, что можно было бы объединить украинцев и фермерские хозяйства. «Если просто без процентов дать деньги в деревню и построить там фермы на 1200 голов крупного рогатого скота, то в течение 10 лет только налогом вернется и кредит, и проценты», – рассказывает он. Как объясняет гость программы, люди будут и работать, и будут платить налоги от своей зарплаты, от добавленной стоимости.

Также он утверждает, что сейчас государство по сути демпингует по ценам. К тому же, подчеркивает Головин, Украина – главный экспортер, и той доли хватает для занижения цен.

«Наша земля, черноземы, она дает большие прибыли. Здесь не так вкладывается, как в той же Германии, за гектар», - говорит эксперт.

Как сообщала Politeka, Головин рассказал, почему в Украине нужно создать промышленную программу.

Также Politeka писала о том, что Головин прокомментировал незначительное количество сделок о продаже земель после открытия рынка земли.