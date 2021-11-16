Политолог Николай Давыдюк поразмышлял над тем, когда может произойти замена главы украинского правительства и какие условия для этого нужны.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего, эксперт отмечает, что сегодня Офис Президента взял на себя часть функций премьер-министра. Отставки же Шмыгаля, рассуждает он, следует ожидать в том случае, если кризис дойдет до своей высокой негативной точки. «Шмыгаля могут публично жестко наказать и отправить в отставку. Тот работодатель, который на два года отпустил его на пост премьер-министра, заберёт Шмыгаля назад», - отмечает Давыдюк и иронично добавляет, что Шмыгаль просто продолжит работать там, где работал раньше.

В то же время гость программы рассуждает о том, кого из сегодняшних вице-премьеров можно поставить вместо Шмыгаля. В частности, говорит он, это может быть Юлия Свириденко, министр экономики. «На поле может выйти новый игрок, которого контролирует Офис президента», - подчеркивает Давыдюк и добавляет, что она дала хорошие рекомендации по госбюджету и имеет доверие президента. В то же время он напоминает, что украинцы давно уже хотели иметь женщину в должности премьера или президента.

Тем не менее, рассуждает политолог, все это произойдет еще не скоро, вероятнее всего, будет определенная пауза. «После отставки Шмыгаля не обязательно будет ставить нового премьера, достаточно назначить и.о», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Давыдюк рассказал, что Россия шантажирует Европу из-за их энергетического кризиса.

Также Politeka писала о том, что Давыдюк прокомментировал рост рейтинга Дмитрия Разумкова.