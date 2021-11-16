Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, как Украина должна использовать ситуацию с мигрантами на границах Польши и Беларуси, а также объяснил, как Нацкорпус мог бы помочь Польше в этой ситуации.

Об этом он рассказал в программе «Politeka online».

«Я считаю, что тот кризис, который сейчас сложился на границе Польши и Беларуси, Украина должна использовать для создания международной антироссийской коалиции и в этой коалиции Украина могла бы быть на первых позициях», - отметил Жорин.

По мнению эксперта, интуитивно такая коалиция существует, но нет никакого сотрудничества между странами и органами, которые должны этим управлять.

«Польша, Литва и Латвия, когда у них на границах появилась угроза, действительно начали объединяться и тесно сотрудничать, но Украина до сих пор остается со стороны этого процесса, хотя мы сегодня могли бы стать во главе этого объединения», - подчеркнул Жорин.

По словам Жорина, если бы Нацкорпусу пришлось оказывать помощь Польше на границе в ситуации с мигрантами, они могли бы передать Польше военный опыт от людей, которые уже сталкивались с российской агрессией.

«Безусловно, Нацкорпус бы не стоял там на границе с оружием или щитами, но есть огромное количество вопросов, в которых нужна помощь: 2-й, 3-й линии. Здесь речь идет больше о сотрудничестве и обмене опытом, который есть у нас, как у ветеранов», - сказал Жорин.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса рассказали, как продвигается дело Кухарчука.

Также Politeka сообщала, что в Одессе Нацкорпус провел протест против коллаборантов.