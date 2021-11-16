Медицинский эксперт Анатолий Якименко объяснил, что для определения эпидемиологического порога требуются статистические показатели отрезка за десять лет.

Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

Прежде всего, Якименко объясняет, что нельзя рассчитать эпидемиологический порог без статистических показателей, вычисленных на десятилетнем отрезке.

Следовательно, констатирует он, есть определенные правила эпидемиологии, а COVID-19 – это вообще молодая нозология, с которой ученые работают всего два года и о возможности рассчитать эпидпорог пока речь не идет. С другой стороны, считает Якименко, можно отнести COVID-19 к ОРВИ, сравнить его статистику с гриппом и сделать следующие выводы.

«С эпидемиологической точки зрения человек, который болеет, является супер распространителем, и это важно понимать. Поэтому власти четко показывают свои намерения, стимулируя людей к вакцинации», - объясняет он. Следовательно, заключает Якименко, этого игнорировать нельзя, граждане должны быть ответственными и солидаризироваться с тем, что делает власть.

Как сообщала Politeka, Якименко рассмотрел нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в разных регионах Украины.

Также Politeka писала о том, что Якименко прокомментировал работу руководства Минздрава.

https://youtu.be/CsFFRCijZa4