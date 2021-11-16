Государственная экологическая инспекция Приднепровского округа начала плановую проверку ООО «Рудомайн», что является одним из самых мощных производителей железной руды в Кривом Роге.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной экологической инспекции.

Мера контроля предусматривает комплексную проверку влияния производственной деятельности на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы. Специалисты ГЭИ также проверят, каким образом на предприятии размещают отходы.

Плановая проверка ООО «Рудомайн» продлится 10 рабочих дней. О результатах будет сообщено дополнительно.

Также накануне была проведена ознакомительная встреча специалистов ДЭИ, народного депутата Елены Криворучкиной, представителей общественности и СМИ с руководством предприятия в карьере «Южный», где ООО «Рудомайн» осуществляет производственную деятельность. Во время мероприятия обсуждалось прозрачное и открытое проведение проверки инспекцией и отсутствие сопротивления от должностных лиц промышленного объекта.