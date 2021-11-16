Артистка призналась, что перед тем, как начать сборы домой, она обратилась к Вселенной: "Я сегодня бросила два евро в океан и сказала: "Я хочу сюда вернуться...".

Как пишет Hyser, знаменитая украинская эстрадная дива Оля Полякова уже второй раз в этом гоуду наслаждается отдыхом на Мальдивах. Традиционно в теплые края она улетела в компании своих родных и близких – супруга Вадима и дочерей Маши и Алисы.

А 15 ноября Оля Полякова рассказала поклонникам о том, что из-за транспортных проблем их возвращение в Украину откладывается. Они не успевают на самолет из-за того, что гидроплан, на котором они должны быть добраться в аэропорт Мале, поломался.

Артистка призналась, что перед тем, как начать сборы домой, она обратилась к Вселенной: «Я сегодня бросила два евро в океан и сказала: "Я хочу сюда вернуться". И я сюда вернулась. Ровно через четыре часа… Мы получаем здесь лишнюю ночку, и, я так понимаю, бесплатно… Вселенная работает».

Но пока звезда эстрады радовалась «подаркам» свыше, ее старшая дочь Маша выглядела очень расстроенной. А все потому, что у девушки был запланирован концерт в составе рок-группы «Швы» и из-за задержки с вылетом, она могла на него не успеть.

К слову, после того, как девушка начала строить свою музыкальную карьеру, на нее обрушился шквал хейтерской критики. А все потому, что в текстах композиций, которые она исполняет, присутсвует ненормативная лексика. Ее осудили, но она заявила, что намерена и дальше развиваться творчески в этом направлении.Впрочем, сама Маша Полякова активно демонстирует злопыхателям, что до их мнения, ей нет никакого дела.