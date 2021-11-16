Выбирая крестных для ребенка важно обратить внимание на то, будут ли они церковными воспитателями ребенка или нет.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«По какому главному принципу выбирают крестных? Крестные должны быть крещенными, воцерковленными православными христианами. Главный критерий выбора крестного или крестной - это то, сможет ли этот человек впоследствии помогать в добром христианском воспитании ребенка, а не только в практических обстоятельствах. И конечно, важным критерием должна быть степень знакомства и привязанность ваших отношений. Думайте о том, будет ли выбранный вами крестный церковными воспитателями ребенка или нет», - отметил отец Андрей.

Вместе с тем он подчеркнул, что таинство Крещения - одно из самых важных событий в жизни.

«В Крещении человек рождается в Боге, как Его дитя. Он непостижимым образом становится родным Богу. А родным Богу - это значит родным до конца. От своих родителей мы воспринимаем их плоть и кровь, а также их мировосприятие, язык, на котором они разговаривают. Когда человек рождается в Боге, он воспринимает от своего Отца все самое главное: и взгляд на мир, и жизнь такую, какую заповедал Бог. Так что Крещение - это не просто какой-то особый статус человека, вдруг наделенного некими особенными преференциями. Совершенно нет - это Крест, который дает Христос и прежде всего - это готовность жить по Евангелию», - подчеркнул священник УПЦ.