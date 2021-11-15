Рассмотрение дела руководителя Черкасской ячейки Нацкорпуса и ветерана Дмитрия Кухарчука затягивается, ранее ему продлили меру пресечения и срок пребывания под стражей на два месяца.
Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.
Прежде всего представители Нацкорпуса напоминают, что Дмитрий Кухарчук оказался в СИЗО после того, как принял участие в протесте против политики власти 23 августа. «Единственным «веским» доказательством против ветерана стали слова прокурора о том, что он якобы идентифицировал со спины личность Дмитрия в 4-тысячной толпе», - подчеркнуто на сайте.
Далее в публикации рассказывается, что срок расследования истек еще в конце октября, но суд решил продлить меру пресечения и Кухарчук остался в СИЗО еще на два месяца. В то же время представители Нацкорпуса указывают на то, что следственные действия никто не проводил, а Кухарчук был в Печерском райотделе только раз, чтобы ознакомиться с делом.
Как указано на сайте, в эту среду Киевский апелляционный суд должен был пересмотреть решение о мере пресечения для ветерана российско-украинской войны Дмитрия Кухарчука. «Впрочем, заседание под угрозой срыва, ведь до даты слушаний осталось два дня, а из Печерского районного суда до сих пор не передали материалы дела в Киевский апелляционный суд. Без этого заседание просто не состоится», – рассказывается в публикации.
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«Но закон и справедливость в конце концов будут на стороне ветеранов, а не предателей и лжецов. Дмитрий Кухарчук обязательно выйдет на свободу!», – подчеркивается в публикации.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус провел акцию под СБУ с призывом сражаться с коллаборантами.
Также Politeka писала, что в Одессе Нацкорпус провел протест против коллаборантов.