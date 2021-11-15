В Николаеве в акватории Днепро-Бугского лимана произошел прорыв трубопровода во время перевозки подсолнечного масла.

В результате аварийной ситуации жидкость попала к морю на территории причала № 12 МФ ГП «АМПУ».

Специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа уже отобрали пробы воды для выявления содержания и концентраций загрязняющих веществ. Также ожидается информация от АМПУ о масштабе загрязнения и владельца судна.

В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будут рассчитываться убытки, которые инспекция предъявит загрязнителю.

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